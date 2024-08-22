Россия снова атакует Украину "Шахедами": какие города под угрозой атаки
Россия в очередной раз атаковала украинские города дронами-камикадзе в ночь на 22 августа. Областями распространяется воздушная тревога по траектории движения вражеских БпЛА.
Несколько групп российских дронов держат разную траекторию, сообщает 24 Канал. Важно реагировать на сигналы воздушной тревоги в вашем регионе.
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Атака "Шахедами" 22 августа: что известно
На данный момент воздушная тревога объявлена в таких регионах: Регионы, в которых объявлена тревога, обозначены красным. Информация от Воздушных сил: БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины. Воздушные силы официально предупредили об угрозе БпЛА для Сум.
Где объявлена воздушная тревога
На данный момент воздушная тревога объявлена в таких регионах:
Регионы, в которых объявлена тревога, обозначены красным.
Информация от Воздушных сил:
БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины.
Воздушные силы официально предупредили об угрозе БпЛА для Сум.