Россия снова атакует Украину "Шахедами": какие города под угрозой атаки

Россия в очередной раз атаковала украинские города дронами-камикадзе в ночь на 22 августа. Областями распространяется воздушная тревога по траектории движения вражеских БпЛА.

Несколько групп российских дронов держат разную траекторию, сообщает 24 Канал. Важно реагировать на сигналы воздушной тревоги в вашем регионе.

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