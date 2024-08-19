Угроза "Шахедов": в ряде областей объявлена воздушная тревога
Вечером 18 августа из-за угрозы применения вражеских беспилотников в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
О движении вражеских дронов предупредили Воздушные силы. Жителей регионов, где объявлена тревога, призвали быть внимательными и позаботиться о собственной безопасности.
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Тревога добралась до Киевской области. "БПЛА с Полтавщины курсом на Киевщину", – пишут Воздушные силы. Жителей Кировоградской области предупредили об угрозе применения ударных БпЛА. Россияне осуществили пуски КАБ тактической авиацией на Сумщине, предупредило командование ВС. Также была угроза ударов баллистикой для Киева и ряда областей. Об угрозе ударов предупредили Воздушные силы в 23:44. Впрочем, уже в 00:01 сообщили об отбое угрозы баллистическим вооружением. Воздушные силы предупредили о применении беспилотников в Сумской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях.
Враг атакует Сумскую область КАБами
Угроза баллистики для Киева
Где есть угроза атаки "Шахедами"
Тревога добралась до Киевской области. "БПЛА с Полтавщины курсом на Киевщину", – пишут Воздушные силы.
Жителей Кировоградской области предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.
Россияне осуществили пуски КАБ тактической авиацией на Сумщине, предупредило командование ВС.
Также была угроза ударов баллистикой для Киева и ряда областей. Об угрозе ударов предупредили Воздушные силы в 23:44.
Впрочем, уже в 00:01 сообщили об отбое угрозы баллистическим вооружением.
Воздушные силы предупредили о применении беспилотников в Сумской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях.