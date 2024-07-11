Россия запустила по Украине "Шахеды": воздушную тревогу объявили и в Киевской области

Под вечер Россия запустила по Украине несколько групп дронов-камикадзе "Шахед". Воздушная тревога объявляется по вектору движения вражеских беспилотников.

При объявлении тревоги в вашем регионе – немедленно переходите в укрытие.

Смотрите также Канада анонсировала новый пакет помощи, враг атаковал "Шахедами": хронология 869 дня войны

Атака "Шахедами": какая ситуация сейчас в регионах