Россия запустила по Украине "Шахеды": воздушную тревогу объявили и в Киевской области
Под вечер Россия запустила по Украине несколько групп дронов-камикадзе "Шахед". Воздушная тревога объявляется по вектору движения вражеских беспилотников.
При объявлении тревоги в вашем регионе – немедленно переходите в укрытие.
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Атака "Шахедами": какая ситуация сейчас в регионах
Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях: Обновление по движению ударных вражеских БпЛА от ВС: Отбой ракетной угрозы для Донецкой и Днепропетровской области. Официальная информация от ПС по движению ударных вражеских БпЛА: Дополнительно Воздушные силы объявили ракетную опасность в Донецкой и Днепропетровской областях. Мониторы заявили, что первые ударные БпЛА с Сумщины движутся в направлении Черниговщины. Дроны держат западный курс. Еще одна группа ударных вражеских БпЛА с Сумщины в направлении Полтавщины, сообщили в ПС. Ударный вражеский БпЛА движется с Сумщины курсом на Черниговщину. Мониторинговые каналы зафиксировали 4 неустановленных БпЛА на Сумщине. Предположительно, они ударные. Движение произвольное. Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БпЛА для Сумщины.
Актуальная карта воздушных тревог
Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях:
Обновление по движению ударных вражеских БпЛА от ВС:
Отбой ракетной угрозы для Донецкой и Днепропетровской области.
Официальная информация от ПС по движению ударных вражеских БпЛА:
Дополнительно Воздушные силы объявили ракетную опасность в Донецкой и Днепропетровской областях.
Мониторы заявили, что первые ударные БпЛА с Сумщины движутся в направлении Черниговщины. Дроны держат западный курс.
Еще одна группа ударных вражеских БпЛА с Сумщины в направлении Полтавщины, сообщили в ПС.
Ударный вражеский БпЛА движется с Сумщины курсом на Черниговщину.
Мониторинговые каналы зафиксировали 4 неустановленных БпЛА на Сумщине. Предположительно, они ударные. Движение произвольное.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БпЛА для Сумщины.