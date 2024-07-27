Россия снова атакует "Шахедами": куда летят вражеские БпЛА

В ночь на 27 июля 2024 года Россия снова запустила по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Враг атаковал с нескольких направлений.

В регионах объявляют воздушные тревоги по вектору движения вражеских дронов-камикадзе.

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Атака "Шахедами" 27 июля: ситуация в регионах

00:37, 27 июля Данные от мониторинговых каналов: 1 БпЛА в Красноградском районе Харьковской области. Курс северный.

1 БпЛА в Изюмском районе Харьковской области.

1 БпЛА с Кировоградщины в направлении Каменского района Днепропетровской области. 00:24, 27 июля Актуальная карта воздушных тревог По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в таких регионах: Карта постоянно обновляется. 00:16, 27 июля БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.

БпЛА южнее Павлограда, курсом на Днепр.

БпЛА в южной части Харьковской области, курс северный.

БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный. 00:04, 27 июля БпЛА в северо-восточной части Николаевской области, курсом на Кировоградщину. 23:56, 26 июля Отбой угрозы для Черниговской области. 23:54, 26 июля БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северный/северо-западный. 23:45, 26 июля Херсонская, Николаевская области – также угроза ударных БпЛА. 23:35, 26 июля В Воздушных силах предупредили об угрозе ударных БпЛА для Черниговской области.