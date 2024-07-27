Россия снова атакует "Шахедами": куда летят вражеские БпЛА
В ночь на 27 июля 2024 года Россия снова запустила по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Враг атаковал с нескольких направлений.
В регионах объявляют воздушные тревоги по вектору движения вражеских дронов-камикадзе.
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Атака "Шахедами" 27 июля: ситуация в регионах
Данные от мониторинговых каналов: По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в таких регионах: БпЛА в северо-восточной части Николаевской области, курсом на Кировоградщину. Отбой угрозы для Черниговской области. БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северный/северо-западный. Херсонская, Николаевская области – также угроза ударных БпЛА. В Воздушных силах предупредили об угрозе ударных БпЛА для Черниговской области.
Актуальная карта воздушных тревог
Данные от мониторинговых каналов:
По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в таких регионах:Карта постоянно обновляется.
БпЛА в северо-восточной части Николаевской области, курсом на Кировоградщину.
Отбой угрозы для Черниговской области.
БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северный/северо-западный.
Херсонская, Николаевская области – также угроза ударных БпЛА.
В Воздушных силах предупредили об угрозе ударных БпЛА для Черниговской области.