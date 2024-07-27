Россия снова атакует "Шахедами": куда летят вражеские БпЛА

27 июля 2024, 00:27
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В ночь на 27 июля 2024 года Россия снова запустила по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Враг атаковал с нескольких направлений.

В регионах объявляют воздушные тревоги по вектору движения вражеских дронов-камикадзе.

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Атака "Шахедами" 27 июля: ситуация в регионах

00:37, 27 июля

Данные от мониторинговых каналов:

  • 1 БпЛА в Красноградском районе Харьковской области. Курс северный.
  • 1 БпЛА в Изюмском районе Харьковской области.
  • 1 БпЛА с Кировоградщины в направлении Каменского района Днепропетровской области.
00:24, 27 июля

Актуальная карта воздушных тревог

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в таких регионах:

Карта постоянно обновляется.
00:16, 27 июля

  • БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.
  • БпЛА южнее Павлограда, курсом на Днепр.
  • БпЛА в южной части Харьковской области, курс северный.
  • БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный.
00:04, 27 июля

БпЛА в северо-восточной части Николаевской области, курсом на Кировоградщину.

23:56, 26 июля

Отбой угрозы для Черниговской области.

23:54, 26 июля

БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северный/северо-западный.

23:45, 26 июля

Херсонская, Николаевская области – также угроза ударных БпЛА.

23:35, 26 июля

В Воздушных силах предупредили об угрозе ударных БпЛА для Черниговской области.

Обстановка в Черном море

Россия вывела в акваторию Черного моря выведен 1 ракетоноситель. Общий боезапас до 4-х крылатых ракет "Калибр".
 
Автор: Анастасія Кушпіт