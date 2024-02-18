Так, 17 февраля Воздушные силы ВСУ отправили в "вечный полет" один истребитель Су-35 и два истребителя-бомбардировщика Су-34. В эфире 24 Канала авиационный эксперт Валерий Романенко предположил, когда начнется фаза воздушной войны.

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Война в воздухе

Как отметил авиационный эксперт, сбитие российских истребителей Су-34 и Су-35 – это большой успех защитников неба.

Мы достаем, доставали и будем доставать российские самолеты. К сожалению, Украина не имеет большого количества и номенклатуры дальнобойных зенитных средств. Также Воздушные силы ВСУ до сих пор не получили самолеты истребители с таким хотя бы вооружением как у россиян. Поэтому наши пилоты не могут вступать с врагом в воздушные бои,

– сказал Романенко.

Российские пилоты в феврале – марте 2022 года считали, что у них лучшая подготовка и вступали в воздушные бои с нашими самолетами. Несколько российских истребителей в этих боях были сбиты, поэтому примерно с апреля – мая того же года россияне вообще не вступают в ближние воздушные бои.

Важно! Британская разведка 10 марта 2023 года сообщила о снижении воздушной активности России над Украиной, вероятно благодаря неожиданной эффективности и выносливости Воздушных сил ВСУ. Отметим, в первый день российского вторжения ВСУ сбили 7 самолетов оккупантов и вертолет.

Сейчас российские захватчики только издалека стреляют ракетами Р-37 с дальностью до 200 километров и не ближе. Враг просто не дает нам шансов вступить с ним в воздушные бои.

По мнению авиационного эксперта, только с получением F-16 будет повышаться интенсивность воздушной войны и увеличиваться российские потери в небе.

Важно! Аналитики ISW заметили, что преимущество оккупантов в воздухе становится угрожающим.

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