Так, 17 лютого Повітряні сили ЗСУ відправили у "вєчний польот" один винищувач Су-35 та два винищувачі-бомбардувальники Су-34. В етері 24 Каналу авіаційний експерт Валерій Романенко припустив, коли розпочнеться фаза повітряної війни.
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Війна у повітрі
Як зазначив авіаційний експерт, збиття російських винищувачів Су-34 та Су-35 – це великий успіх захисників неба.
Ми дістаємо, діставали й будемо діставати російські літаки. На жаль, Україна не має великої кількості та номенклатури далекобійних зенітних засобів. Також Повітряні сили ЗСУ досі не отримали літаки винищувачі з таким хоча б озброєнням як у росіян. Тому наші пілоти не можуть вступати з ворогом у повітряні бої,
– мовив Романенко.
Російські пілоти у лютому – березні 2022 року вважали, що в них краща підготовка й вступали в повітряні бої з нашими літаками. Декілька російських винищувачів у цих боях були збиті, тому приблизно з квітня – травня того ж року росіяни взагалі не вступають в ближні повітряні бої.
Зараз російські загарбники тільки здалеку стріляють ракетами Р-37 з дальністю до 200 кілометрів й не ближче. Ворог просто не дає нам шансів вступити з ним в повітряні бої.
На думку авіаційного експерта, тільки з отриманням F-16 підвищуватиметься інтенсивність повітряної війни й збільшуватимуться російські втрати у небі.
Передача Україні літаків F-16: останні новини
- Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна отримає "не менше за 24". Їх сподіваються передати якомога швидше.
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов очікує, що вже навесні 2024 року західні винищувачі підіймуться у небо над Україною.
- Голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко, коментуючи терміни передачі винищувачів, сказала, що наразі "усе іде за планом".