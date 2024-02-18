Так, 17 лютого Повітряні сили ЗСУ відправили у "вєчний польот" один винищувач Су-35 та два винищувачі-бомбардувальники Су-34. В етері 24 Каналу авіаційний експерт Валерій Романенко припустив, коли розпочнеться фаза повітряної війни.

Читайте також Винищувачі 5-го покоління: що відомо про літаки KAAN, які Україна хоче купувати в Туреччини

Війна у повітрі

Як зазначив авіаційний експерт, збиття російських винищувачів Су-34 та Су-35 – це великий успіх захисників неба.

Ми дістаємо, діставали й будемо діставати російські літаки. На жаль, Україна не має великої кількості та номенклатури далекобійних зенітних засобів. Також Повітряні сили ЗСУ досі не отримали літаки винищувачі з таким хоча б озброєнням як у росіян. Тому наші пілоти не можуть вступати з ворогом у повітряні бої,

– мовив Романенко.

Російські пілоти у лютому – березні 2022 року вважали, що в них краща підготовка й вступали в повітряні бої з нашими літаками. Декілька російських винищувачів у цих боях були збиті, тому приблизно з квітня – травня того ж року росіяни взагалі не вступають в ближні повітряні бої.

Важливо! Британська розвідка 10 березня 2023 року повідомила про зниження повітряної активності Росії над Україною, імовірно завдяки неочікуваній ефективності й витривалості Повітряних сил ЗСУ. Зазначимо, у перший день російського вторгнення ЗСУ збили 7 літаків окупантів і гелікоптер.

Зараз російські загарбники тільки здалеку стріляють ракетами Р-37 з дальністю до 200 кілометрів й не ближче. Ворог просто не дає нам шансів вступити з ним в повітряні бої.

На думку авіаційного експерта, тільки з отриманням F-16 підвищуватиметься інтенсивність повітряної війни й збільшуватимуться російські втрати у небі.

Важливо! Аналітики ISW зауважили, що перевага окупантів у повітрі стає загрозлива.

Передача Україні літаків F-16: останні новини