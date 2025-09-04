Два беспилотных летательных аппарата нарушили воздушное пространство Польши во время российской атаки в ночь на среду, 3 сентября. Эти воздушные цели в стране решили не сбивать, обосновав это тем, что они не представляли угрозы.

Соответствующую информацию в четверг, 4 сентября, сообщил оперативный командующий Вооруженных сил Польши, генерал Мацей Клиш во время пресс-конференции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

Что известно об инциденте?

По его словам, прошлой ночью Польша зафиксировала два нарушения своего воздушного пространства. Впрочем, эти воздушные цели не сбили, поскольку не считали это опасным. Генерал говорит, что ситуация находилась под полным контролем.

Эти два нарушения находились под полным контролем национальных сил и подразделений, задействованных в системе государственной обороны,

– заявил Мацей Клиш.

В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши, генерал Веслав Кукула, комментируя это, отметил, что вышеупомянутые беспилотники покинули воздушное пространство Польши, не нанеся никакого вреда для страны.

В то же время представители польской армии не предоставили подробной информации о том, где именно беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши.

В агентстве напоминают, что той ночью Россия выпустила более 500 беспилотников и десятки ракет по всей Украине, поразив 14 объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, а также ранив четырех железнодорожников.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши ранее сообщало о поднятии авиации из-за российской атаки на Украину 3 сентября для защиты воздушного пространства страны от возможного попадания вооружения.

