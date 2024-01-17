Смотрите редкостные кадры настоящего воздушного боя между украинским и российским дронами
Источник:телеграм-канал WarArchive
Беспилотники в войне России против Украины играют немаловажную роль. Тау, в сеть выложили редкостные кадры. На них можно увидеть самое настоящее воздушное сражение между украинским и российским дронами.
Роликом поделились военнослужащие 9-й ОМПБ и 59-й ОМПБр. Соответствующее видео удалось снять в районе Невельского на Донетчине.
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Украинский дрон взял на таран русский
Войны коптеров. Наш дрон берет на таран русский. Тот, в свою очередь, был снаряжен сбросом. На моей памяти это первый случай. Конечно могу ошибаться,
– говорится в сообщении.
На видео, появившемся в сети благодаря военным, можно увидеть российский дрон. Он завис над заснеженной местностью в готовности сбросить на украинских защитников гранату
В какой-то момент сверху на него налетает наш беспилотник. После этого БПЛА врага падает и взрывается.
Воздушный бой украинского и русского дронов: смотрите видео
В Украине появился мощный боеприпас для FPV-дронов
Обратим внимание, что в "Армии дронов" рассказали об особом боеприпасе EFP-S. Благодаря ему можно противодействовать легкобронированной технике русских агрессоров.
Это вооружение эффективно против легкобронированной техники (САУ, БМП, БТР), которая защищена противокумулятивными и противодроновыми средствами.
– говорят в "Армии дронов".
По имеющейся информации, боевая часть имеет "ударное ядро", а еще у нее мощное заброневое действие и большая дальность дистанционного поражения.
Среди основных характеристик этого боеприпаса:
- вес поражающего элемента: 165 граммов;
- скорость поражающего элемента: 1800 метров в секунду;
- радиус эффективного поражения: 8 метров.
Также известно, что боеприпас EFP-S состоит из:
- съемной части корпуса;
- винтов крепления съемной части;
- колпачка для фиксации детонатора;
- адаптера для крепления к раме дрона;
- прицела для выверки курсовой камеры;
- резиновой подкладки.
В "Армии дронов" говорят, что соответствующая конструкция к FPV-дрону крепится с помощью нейлоновых хомутов.
Обратите внимание, что в вечернем обращении от 14 января Владимир Зеленский пообещал, что дронов будет больше. Глава государства также отметил, что Украина усилит свою противовоздушную оборону.