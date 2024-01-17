Смотрите редкостные кадры настоящего воздушного боя между украинским и российским дронами

Беспилотники в войне России против Украины играют немаловажную роль. Тау, в сеть выложили редкостные кадры. На них можно увидеть самое настоящее воздушное сражение между украинским и российским дронами.

Роликом поделились военнослужащие 9-й ОМПБ и 59-й ОМПБр. Соответствующее видео удалось снять в районе Невельского на Донетчине.

Читайте также Еще 730 захватчиков и более 70 единиц техники: потери врага на 17 января

Украинский дрон взял на таран русский

Войны коптеров. Наш дрон берет на таран русский. Тот, в свою очередь, был снаряжен сбросом. На моей памяти это первый случай. Конечно могу ошибаться,

– говорится в сообщении.

На видео, появившемся в сети благодаря военным, можно увидеть российский дрон. Он завис над заснеженной местностью в готовности сбросить на украинских защитников гранату

В какой-то момент сверху на него налетает наш беспилотник. После этого БПЛА врага падает и взрывается.

Воздушный бой украинского и русского дронов: смотрите видео

В Украине появился мощный боеприпас для FPV-дронов

Обратим внимание, что в "Армии дронов" рассказали об особом боеприпасе EFP-S. Благодаря ему можно противодействовать легкобронированной технике русских агрессоров.

Это вооружение эффективно против легкобронированной техники (САУ, БМП, БТР), которая защищена противокумулятивными и противодроновыми средствами.

– говорят в "Армии дронов".

По имеющейся информации, боевая часть имеет "ударное ядро", а еще у нее мощное заброневое действие и большая дальность дистанционного поражения.

Среди основных характеристик этого боеприпаса:

вес поражающего элемента: 165 граммов;

скорость поражающего элемента: 1800 метров в секунду;

радиус эффективного поражения: 8 метров.

Также известно, что боеприпас EFP-S состоит из:

съемной части корпуса;

винтов крепления съемной части;

колпачка для фиксации детонатора;

адаптера для крепления к раме дрона;

прицела для выверки курсовой камеры;

резиновой подкладки.

В "Армии дронов" говорят, что соответствующая конструкция к FPV-дрону крепится с помощью нейлоновых хомутов.

Обратите внимание, что в вечернем обращении от 14 января Владимир Зеленский пообещал, что дронов будет больше. Глава государства также отметил, что Украина усилит свою противовоздушную оборону.