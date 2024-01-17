Роликом поділилися військовослужбовці 9-ї ОМПБ і 59-ї ОМПБр. Відповідне відео вдалося зняти у районі Невельського, що на Донеччині.

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Український дрон взяв на таран російський

Війни коптерів. Наш дрон бере на таран російський. Той, своєю чергою, був споряджений скидом. На моїй пам'яті це перший такий випадок. Звісно можу помилятись,

– йдеться в дописі.

На відео, яке з'явилося в мережі завдяки військовим, можна побачити російський дрон. Він завис над засніженою місцевістю у готовності скинути на українських захисників гранату.

В якийсь момент згори на нього налітає наш безпілотник. Після цього БпЛА ворога падає та вибухає.

Повітярний бій українського та російського дронів: дивіться відео

В Україні з'явився потужний боєприпас для FPV-дронів

Звернімо увагу, що в "Армії дронів" розповіли про особливий боєприпас EFP-S. Завдяки йому можна протидіяти легкоброньованій техніці російських агресорів.

Це озброєння ефективне проти легкоброньованої техніки (САУ, БМП, БТР), яка захищена протикумулятивними та протидроновими засобами,

– кажуть в "Армії дронів".

За наявною інформацією, бойова частина має "ударне ядро", а ще у неї потужна заброньова дія та велика дальність дистанційного ураження.

Серед основних характеристик цього боєприпасу:

вага елемента, що вражає: 165 грамів;

швидкість елемента, що вражає: 1800 метрів на секунду;

радіус ефективного ураження: 8 метрів.

Також відомо, що боєприпас EFP-S складається зі:

знімної частини корпусу;

гвинтів кріплення знімної частини;

ковпачка для фіксації детонатора;

адаптера для кріплення до рами дрона;

прицілу для вивіряння курсової камери;

гумової підкладки.

В "Армії дронів" кажуть, що відповідна конструкція до FPV-дрона кріпиться з допомогою нейлонових хомутів.

Звернімо увагу, що у вечірньому зверненні від 14 січня Володимир Зеленський пообіцяв, що дронів буде більше. Глава держави також наголосив на тому, що Україна посилить свою протиповітряну оборону.