Россия придумала новый метод для поиска наших ПВО, – Жданов сказал, насколько он действенен

Россияне начали активно запускать в воздушное пространство Украины воздушные шары с угловыми отражателями. Это для того, чтобы запутать наши силы ПВО.

В частности, утром 15 февраля много таких шаров зафиксировали в пределах Киевской области. Олег Жданов заметил, что эти шары заправляют легкими инертными газами, как правило гелием. То есть они долго должны были находиться в воздушном пространстве, чтобы по крайней мере долететь до Киевской области. Если скорость ветра 20 метров в секунду, то из Белоруссии время полета примерно 10 часов. А из России – еще больше. Об этом пишет 24 Канал.

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Эффективен ли этот способ для разведки украинского ПВО

Жданов заметил, что эти шары – новый способ, как вычислить систему нашей ПВО и как ее загружать. Однако он не уверен, что этот "фокус" эффективен.

Даже если они запустят десять, двадцать, тридцать таких шаров, то пока они долетят угадать невозможно, а если поменяется ветер, то они вернут в другую сторону. Также сидеть и ждать, пока они долетят и мы их собьем, это последнее дело,

– сказал Жданов.

Что известно об использовании этих шаров россиянами