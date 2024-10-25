Defense Express рассказали о необычной "бетонной бомбе", которую используют ВС

Телеграм-канал "Соняшник" выложил фото авиабомбы, которая имеет очень необычный вид. Фотографию сопроводили подписью "Интересные вкусности для оккупантов подготовили летчики 40 бригады тактической авиации". К слову, именно эта бригада имеет почетное наименование "Призрак Киева".

Эксперты Defense Express объяснили, о какой бомбе может идти речь. Интересно, что она будто сделана из бетона.

Смотрите также Штурмуют малыми группами и бьют УАБами: какая ситуация в Селидово и почему оно важно

Что за бетонная бомба ВС попала в кадр

Если при взгляде на фото кажется, что комплект AASM Hammer натянули на бомбу, которую замазали бетоном, то в этом есть определенная правда. Хотя перечень авиационных боеприпасов, которые используют украинские Воздушные силы, в целом известен, но иногда в кадр попадают довольно интересные образцы. В частности "морские бомбы", которые были замечены под крылом украинского МиГ-29,

– сказано в материале.

"Бетонная бомба" / Фото из телеграм-канала "Соняшник"

Там заметили, что речь идет о комплекте AASM Hammer на осколочно-фугасной Mk 82 весом 230 килограммов. А цвет и поверхность, похожие на бетон, – это специальное термическое покрытие.

К такому покрытию прибегают на американских авианосцах, чтобы отсрочить время детонации бомбы во время пожара. Эту практику ввели после пожара на авианосце во Вьетнаме 1967 года, который унес сотню жизней и нанес огромный ущерб. Тогда из-под крыла самолета самовольно выстрелила неуправляемая ракета, которая попала в бак другого самолета; во время детонации взорвалось 10 бомб.

В Defense Express отметили, что французские авиаторы не наносят термопокрытие на свои бомбы. По крайней мере на единственном их авианосце Charles de Gaulle боеприпасы без такого покрытия, и только часть бомб под крылом палубных Rafale может быть дополнительно защищена от огня.

Скорее всего, это говорит о том, что Украина получает от Франции комплекты AASM Hammer отдельно от бомб. А они уже устанавливаются на имеющиеся бомбы в Украине, что превращает их не только в высокоточные, но и дальнобойные,

– подытожили в статье.