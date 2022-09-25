Воздушные силы на Юге сбили дрон Shahed-136, которым враг атаковал Николаев
Источник:Владислав Назаров
Воздушные силы 25 сентября сбили на Юге дрон-камикадзе Shahed-136. Им враг атаковал Николаев.
Украинские герои успешно ликвидируют иранские дроны-камикадзе. В частности, 22 сентября "приземлили" сразу 4 вражеских "птички". А уже через несколько дней спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщил о новом успехе.
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25 сентября, около 15:00 часов, силы противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили дрона-камикадзе "Shahed-136", которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев,
– заявил Назаров.
Россия продолжает нести в Украине колоссальные потери. Украинские герои ликвидируют оккупантов и уничтожают их технику.
Потери врага
По состоянию на 25 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 56 700 оккупантов. Кроме того, уничтожить удалось:
- танков – 2 275 (+13) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 832 (+25) единиц,
- артиллерийских систем – 1 368 (+7) единиц,
- РСЗО – 328 (+1) единиц,
- средства ПВО – 171 (+1) единиц,
- самолетов – 259 (+4) единиц,
- вертолетов – 220 единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10),
- крылатые ракеты – 241 (+1).
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