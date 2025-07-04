Воздушные силы назвали основной вектор движения вражеских БпЛА: угроза Киеву и Запорожью

Основное направление движения российских ударных беспилотников направлено на Киевскую область и столицу. В Запорожской области также сохраняется угроза применения авиационных средств поражения.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Враг продолжает массированные атаки ударными беспилотниками. Основной вектор движения вражеских БпЛА направлен на Киевскую область и столицу. Украинцев призывают быть бдительными, соблюдать меры безопасности и находиться в защитных укрытиях. Кроме того, в Запорожской области фиксируется угроза применения авиационных средств поражения.