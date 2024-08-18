Воздушные силы подтвердили уничтожение еще одного моста на Курщине

Украинские защитники уничтожили еще один мост Курской области. Это утром 18 августа подтвердили в воздушных силах.

Так, генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что на Курском направлении у врага минус еще один мост. Также Командующий Воздушными силами показал кадры мощной работы украинских защитников.

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ВСУ уничтожили мост в Курской области

Курское направление. Минус еще один мост! Авиация Воздушных сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей, что существенно влияет на ход боевых действий!

– подчеркнул Командующий.

Также генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил пилотов за профессионализм и результат. Подчеркнул, что вместе – к победе.

Украинские защитники уничтожили мост на Курщине: смотрите видео

Заметим, накануне, вечером субботы телеграм-каналы писали об уничтожении второго моста через реку Сейм. Вероятно, речь идет о переправе в районе села Званного. Этим путем оккупанты обеспечивали свои подразделения на Курском направлении.