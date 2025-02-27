Воздушные силы поразили вражеский командный пункт БПЛА в Запорожской области

Воздушные Силы ВСУ успешно нанесли удар по враждебному пункту управления БПЛА в Запорожской области. Это произошло в среду, 26 февраля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Поражен пункт управления БПЛА российской армии

В Генштабе ВСУ сообщили, что 26 февраля Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по пункту управления БПЛА 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии российских оккупантов в населенном пункте Нестерянка Запорожской области.

Этот военный объект использовался противником для управления, хранение и обслуживание БПЛА вооруженных сил России,

– говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что пилоты Воздушных Сил ВСУ будут продолжать уничтожать войска окупантов, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против народа Украины.

Напомним, что ранее Генштаб сообщал, что 25 февраля 2025 года Воздушные силы Вооруженных Сил Украины совершили успешный высокоточный удар по жилому зданию, которое использовалось 1429 мотострелковым полком окупантов как командно-наблюдательный пункт и место для запуска БПЛА, возле населенного пункта Копани Запорожской области.