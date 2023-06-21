Воздушные Силы предупредили о взлете Ту-22м3 с аэродрома Шайковка в России

В ряде областей Украины существует угроза ракетного удара. Причиной тому стал взлет ракетоносителей Ту-22м3. Их враг поднял с аэродрома Шайковка в России. Следовательно, следует быть осторожными и не игнорировать воздушные тревоги.

Соответствующую информацию сообщили в воздушных силах ВСУ. О том, что воздушные суда взлетели с аэродрома, стало известно в 23:34.

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Не игнорируйте воздушную тревогу

Зафиксирован взлет двух стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области России,

– написали в Воздушных силах.

В мониторинговом канале Monitor отметили, что на 00:00 22 июня:

два борта Ту-22м3 фиксируют в воздухе в пределах Западного региона России;

о запуске дронов-камикадзе информация не поступала;

вдоль побережья Азовского моря периодически активна тактическая авиация врага.

Заметим, что на аэродром Шайковка в октябре 2022 года прилетал "хлопок". Тогда российские власти жаловались на то, что якобы Украина "атаковала" объект. Следует понимать, что расположен он в 300 километрах от Москвы.

Якобы "атаку" по аэродрому подтвердил тогда губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, объект вроде бы попал под "атаку беспилотника". Сам же аэродром известен тем, что его используют для базирования бомбардировщиков Ту-22м3.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко высказал свое предположение о том, что произошло. По его мнению, причиной "хлопка" на аэродроме стал иранский дрон-камикадзе.

Он не исключает, что в ту ночь враг должен был атаковать Украину с помощью "мопеда". Но что-то пошло не так, и он упал и сдетонировал на территории Шайковки. Собственно это предположение больше напоминает правду, чем заявления россиян.

Напомним, что в ночь на 21 июня россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. Все иранские "мопеды" удалось сбить силами и средствами Воздушных сил в Хмельницкой области.

По имеющимся данным, дроны-камикадзе были запущены с северного направления. Все шесть "Шахедов" приземлили. Кроме того, уничтожили еще и 4 разведывательных беспилотника разных типов.

Напоследок подчеркиваем важность реагирования на воздушную тревогу. Как только в вашем городе раздаются сирены – отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вам жизнь.