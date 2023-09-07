Россия запустила "Шахеды" и вывела в море ракетоноситель: Одесщину предупредили об опасности
Источник:Воздушные силы ВСУ
В воздушных силах предупредили украинцев об опасности. Захватчики запустили ударные беспилотники с территории России и временно оккупированного украинского Крыма.
Поздним вечером 7 сентября российские оккупанты выпустили иранские дроны-камикадзе в сторону материковой Украины. Они запустили несколько групп "Шахедов".
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К украинцам обратились с призывом
Россияне запустили в четверг дроны из Чауды и Приморско-Ахтарска.
Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно!
– заявили в Воздушных силах.
Украинцев призывали следить за сообщениями наших защитников и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Воздушные силы 7 сентября в 23:46 сообщили о приближении группы ударных дронов-камикадзе к устью Дуная. Также в настоящее время объявили воздушную тревогу в Одесской и Запорожской областях. Кроме этого, жителей Одесщины предупредили о ракетной опасности.
Силы обороны Юга тоже предупредили об опасности
Украинцев предупредили о том, что Россия снова вывела свой ракетоноситель в Черное море. Прошлой ночью это был фрегат "Адмирал Эссен". А 7 сентября оккупанты вывели фрегат "Адмирал Макаров". Он может нести до 8 "Калибров".
Будьте внимательны и осторожны! По сигналу воздушной тревоги переходите в укрытие! Враг – коварный преступник, а силы обороны – наготове!
– говорится в сообщении.
Жителей Украины призвали беречь себя.
Российский дрон-камикадзе упал в Румынии
- Недавно во время очередной атаки на мирное население Украины один из дронов России упал на территории Румынии. Это государство имеет членство в НАТО.
- Местные власти сначала отрицали падение обломков российского БПЛА напротив украинского Измаила. Однако позже министр обороны Румынии признал этот инцидент.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг позже заявил об отсутствии информации, указывающей на то, что это было умышленное нападение со стороны России. Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу объяснил, что для Украины в этом контексте важны не заявления Альянса, а то, чтобы союзники после таких случаев давали нам больше систем ПРО.
- Напомним, мэр румынского села Плаура Тудор Чернега попросил эвакуировать местное население. Ведь этот населенный пункт расположен в 300 метрах от портов Украины, которые регулярно атакует Россия.