Воздушные силы сбили сразу 28 воздушных целей

В ночь на 20 августа Россия снова атаковала Украину средствами воздушного поражения. Воздушные силы отчитались о работе.

Так, всего ночью защитники неба сбили 28 воздушных целей. Как отработала ПВО, передает 24 Канал.

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Атака на Украину

Ночью противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, крылатой ракетой "Искандер-К" из Брянской области, управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской и Запорожской областей, а также 26-ю ударными БПЛА типа "Shahed" (районы пусков – Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск).

Сбито 28 воздушных целей: одну крылатую ракету "Искандер-К", две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных БПЛА "Шахед",

– написали защитники неба.

Отмечается, что работа велась в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

Работа ПВО ночью 20 августа / Воздушные силы

Отметим, что ночью "Шахеды" достигали Тернопольской области. На месте происшествия после атаки возник пожар.