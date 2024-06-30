Воздушные силы сообщили о вероятно крылатой ракете с Юга

Вечером 30 июня Воздушные силы ВСУ сообщили, что с Юга, вероятно, движется крылатая ракета. Сейчас по стране снова распространяется воздушная тревога.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Воздушная тревога 30 июня

Воздушные силы ВСУ сообщили об опасности в 20.29.

Внимание! Вероятно крылатая ракета с юга!

– говорится в сообщении.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности относительно разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Уже через несколько минут в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена ​​воздушная тревога. По состоянию на 20:42 сигнал воздушной тревоги раздался на Востоке и Юге Украины.

Оккупанты не прекращают обстреливать Украину