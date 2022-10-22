Воздушные силы уничтожили 18 российских ракет: летели с Черного моря и Ростовской области

Российские оккупанты утром 22 октября нанесли массированный ракетный удар по Украине. Наши военные уничтожили 18 ракет, которые враг нацелил на мирные города.

Под удар в очередной раз попали объекты энергетической инфраструктуры. Прилеты были в разных городах.

Важно Масштаб повреждений даже может превышать последствия атаки 10 – 12 октября, – Укрэнерго

Какими ракетами враг атаковал Украину

Российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 и Х-555. Их запустили с самолетов стратегической авиации Ту-160, которые вылетели из Волгодонска, что в Ростовской области. Также враг совершил 16 пусков крылатых ракет "Калибр" с кораблей в Черном море.

Нашим военным удалось уничтожить 13 ракет Х-101 и Х-555, а также 5 "Калибров". К ликвидации смертоносных снарядов присоединились:

авиация,

зенитные ракетные подразделения,

мобильно-огневые группы.

Где попал враг

Во время всеукраинской воздушной тревоги россияне атаковали Луцк. В результате прилета по энергетическому объекту пострадал также частный дом. Спасателям пришлось тушить пожар. Известно, что ранения получил один мирный житель.

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Также прилеты были в Ровно и Хмельницком. В 3 регионах сразу возникли проблемы с электроснабжением.

Разрушениям подверглись и объекты энергетической инфраструктуры на юге Украины. Попадания были в Кировоградской и Одесской областях. Людей уже призывали экономить свет.

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