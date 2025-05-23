Воздушные силы успешно атаковали передовой командный пункт оккупантов в Бахмуте

21 мая украинские защитники ударили по российским захватчикам в оккупированном Бахмуте. Стали известны последствия атаки.

Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса оккупантов в Бахмуте, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Что известно

В результате удара было существенно повреждено сооружение, где размещался враг.

Военные отметили, что этот удар серьезно понижает способность России планировать и проводить операции на Покровском направлении, одном из самых напряженных участков фронта.

Силы Обороны будут продолжать поражать пункты управления агрессора до тех пор, пока все оккупанты не покинут украинскую территорию и в Украине не наступит справедливый, длительный мир,

– заверили в Генштабе.

Напомним, что ночью 23 мая украинские дроны атаковали завод ПАО "Энергия" в городе Елец, производящий аккумуляторы для БПЛА. Завод находится под санкциями ЕС, США и других стран. Также наши беспилотники атаковали военный аэродром "Северный" в российском Иваново.

На аэродроме расположены Центр боевого применения и обучения ВТА России, 243-я отдельная эскадрилья и 81-й авиационный полк.