Вечером Воздушные силы сбили над Николаевской областью 2 вражеских ракеты

Украинские герои продолжают оберегать украинское небо. Вечером 5 сентября над Николаевской областью Воздушные силы сбили 2 вражеских ракеты.

В 194-й день полномасштабного вторжения россии украинские герои нанесли врагу значительные потери. В частности, о достижениях сообщила пресс-служба Воздушного командования "Юг".

Обратите внимание Ночью оккупанты снова обстреляли Николаев ракетами С-300.

Ракеты над Николаевщиной сбили в 19:00.

В небе над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены две управляемые авиационные ракеты. Бьем врага и дальше,

– говорится в сообщении.

Силы ПВО 5 сентября работали в небе над Винницкой областью. Это произошло во время воздушной тревоги, которая началась в 16:00 и длилась до 16:49.

Кроме того, за сутки украинские герои "минуснули" несколько вражеских беспилотников.

Потери врага

Генштаб ВСУ 5 сентября сообщил, что за сутки удалось ликвидировать 49 800 оккупантов. Кроме того, удалось уничтожить:

боевых бронированных машин – 4 459 единиц (+29);

артиллерийских систем – 1 157 единиц (+10);

РСЗО – 294 единицы;

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 236 единиц;

вертолетов – 206 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц (+3);

крылатых ракет – 205 единиц (+2);

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 286 единиц (+10);

специальной техники – 107 единиц (+1).

Важно – новые потери россии по состоянию на 5 сентября: смотрите видео