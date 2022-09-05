Вечером Воздушные силы сбили над Николаевской областью 2 вражеских ракеты
Источник:Воздушное командование "Юг"
Украинские герои продолжают оберегать украинское небо. Вечером 5 сентября над Николаевской областью Воздушные силы сбили 2 вражеских ракеты.
В 194-й день полномасштабного вторжения россии украинские герои нанесли врагу значительные потери. В частности, о достижениях сообщила пресс-служба Воздушного командования "Юг".
Обратите внимание Ночью оккупанты снова обстреляли Николаев ракетами С-300.
Ракеты над Николаевщиной сбили в 19:00.
В небе над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены две управляемые авиационные ракеты. Бьем врага и дальше,
– говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки украинские герои "минуснули" несколько вражеских беспилотников.
Потери врага
Генштаб ВСУ 5 сентября сообщил, что за сутки удалось ликвидировать 49 800 оккупантов. Кроме того, удалось уничтожить:
- боевых бронированных машин – 4 459 единиц (+29);
- артиллерийских систем – 1 157 единиц (+10);
- РСЗО – 294 единицы;
- средств ПВО – 156 единиц;
- самолетов – 236 единиц;
- вертолетов – 206 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц (+3);
- крылатых ракет – 205 единиц (+2);
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 286 единиц (+10);
- специальной техники – 107 единиц (+1).
Важно – новые потери россии по состоянию на 5 сентября: смотрите видео