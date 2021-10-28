Возглавил "прокуратуру" оккупантов: экс-прокурору Севастополя объявили подозрение в госизмене
Источник:Офис Генпрокурора
Экс-прокурору Севастополя объявили подозрение в государственной измене. Так как он в 2014 году согласился на предложение пророссийских боевиков.
Он продолжил занимать "должность" так называемого "исполняющего обязанности прокурора" города Севастополя. Осуществлял так называемую деятельность без подчинения Генеральной прокуратуре Украины.
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Офис генпрокурора подозревает в госизмене экс-прокурора
Прокуроры Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора сообщили о подозрении в государственной измене бывшему работнику органов прокуратуры Украины.
По данным следствия, экс-начальник отдела прокуратуры города Севастополя:
- в марте 2014 года согласился на предложение занять должность исполняющего обязанности прокурора Севастополя без подчинения Генпрокуратуре;
- будучи сотрудником органов прокуратуры Украины с 2001 года, он помогал в проведении подрывной деятельности против Украины представителям спецслужб, правоохранительных и других органов госвласти России;
- а также в незаконном образовании и функционировании в Севастополе системы органов государственной власти России.
После этого, согласно указу Президента России, за 2 мая 2014 года, его назначили так называемым "руководителем" незаконно созданного оккупационного органа "прокуратура города Севастополя", где он продолжил осуществление функций "руководителя" оккупационного органа и организовывал его деятельность до октября 2018 года.
Сейчас бывший сотрудник органов прокуратуры Украины является госсоветником юстиции 2 класса органов прокуратуры России и возглавляет прокуратуру Республики Адыгея,
– рассказали в Офисе генпрокурора.
Пока прокуроры и следователи продолжают собирать доказательства причастности представителей власти и служебных лиц Вооруженных сил России к:
- развязыванию и ведению войны против Украины;
- совершению других преступлений, которые привели к оккупации Крыма.
Коротко о последних делах Офиса генпрокурора против оккупантов
- На Луганщине направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя вагоноремонтного предприятия. Он в 2014 году, по предварительному сговору, вступил в вооруженное формирование российских оккупантов.
- 26 октября Офис генпрокурора открыл уголовное дело из-за обстрела жилых домов в Гранитном, на Донбассе. Боевики прицельно обстреляли село и задели несколько жилых домов.
- 18 октября начальника управления боевой подготовки Черноморского флота России будут судить за подстрекательство к госизмене. Он уговаривал, угрожал и даже обещал денег за переход украинских военных на сторону россиян.