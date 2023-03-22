Красноязычная надпись: возле Антоновского моста оккупантам передали горячий привет

Российские войска осенью 2022 под давлением Сил обороны Украины отступили с правого берега Херсонской области. Теперь оккупанты находятся на левобережье и получили красноречивый намек от украинцев.

Войска агрессора получили прямой намек возле Антоновского моста, который взорвали во время отступления. У моста появился плакат с надписью "Каждый оккупант сдохнет".

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Оккупанты получили "пророчество"

Внимание на плакат обратил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, опубликовавший соответствующую фотографию в своих социальных сетях.

Владислав Назаров отметил, что с левобережья на место, где повесили плакат, есть прямая видимость. Поэтому можно предположить, что оккупанты увидели предупреждение.



У Антоновского моста появился плакат об оккупантах / Фото Владислав Назаров

Какая ситуация на Юге Украины