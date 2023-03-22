Красноязычная надпись: возле Антоновского моста оккупантам передали горячий привет
Источник:Владислав Назаров
Российские войска осенью 2022 под давлением Сил обороны Украины отступили с правого берега Херсонской области. Теперь оккупанты находятся на левобережье и получили красноречивый намек от украинцев.
Войска агрессора получили прямой намек возле Антоновского моста, который взорвали во время отступления. У моста появился плакат с надписью "Каждый оккупант сдохнет".
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Оккупанты получили "пророчество"
Внимание на плакат обратил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, опубликовавший соответствующую фотографию в своих социальных сетях.
Владислав Назаров отметил, что с левобережья на место, где повесили плакат, есть прямая видимость. Поэтому можно предположить, что оккупанты увидели предупреждение.
У Антоновского моста появился плакат об оккупантах / Фото Владислав Назаров
Какая ситуация на Юге Украины
- В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что в Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.
- За минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожское, а также Херсон, Берислав, Понятовка, Дарьевка и Антоновка.
- Дела оккупантов на Юге должны ухудшиться после того, как вечером 20 марта в оккупированном Джанкое прогремел "хлопок". Исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов заявил, что целью взрывов в Джанкое было полное или частичное остановка логистического обеспечения группировок россиян в захваченных регионах Запорожской и Херсонской областей.
- Также следует добавить, что недавно украинские защитники уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", передвижной пункт разведки и управления, танк Т-62, а также уменьшили артиллерийскую мощность врага на 2 артустановки.