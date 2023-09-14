ВСУ выбивают оккупантов вблизи Бахмута и остановили их на Юге, – спикер Генштаба

Вооруженные Силы Украины продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Также они мощно выбивают российских оккупантов вблизи Бахмута.

В то же время украинские военные сдерживают наступление врага на некоторых участках фронта. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что происходит на фронте

По словам Ковалева, Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они наносят оккупантам большие потери в живой силе и технике.

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В то же время наши военные продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. А российские террористы вели безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Марьинском и Запорожском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций,

– рассказал Ковалев.

Он отметил, что также захватчики пытались наступать в районах Малой Токмачки и Вербово Запорожской области. Однако они понесли значительные потери.

ВСУ имеют успех в наступлении южнее Бахмута

Также наши бойцы ведут наступательные действия южнее Бахмута. Так, ВСУ имели частичный успех в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области.

Колоссальные потери оккупантов

Отметим, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме этого, подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 15 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.