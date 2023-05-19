Ведутся локальные контрнаступательные действия: какая ситуация на самом деле возле Бахмута

Возле Бахмута происходят локальные контрнаступательные действия украинских защитников, создание соответствующего плацдарма для подтягивания сил и возможности продвижения дальше. Вероятность оцепления города врагом, о чем говорилось еще месяц назад, почти равна нулю.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, непосредственно в городе боевые действия ведут остатки ЧВК "Вагнер".

Смотрите также От процветающего города не осталось и следа: в сети опубликовали новые спутниковые снимки Бахмута

Воюют остатки вагнеровцев

Пока те дороги, которые украинские защитники использовали для подвоза необходимого обеспечения, продолжают находиться под огненным контролем врага. Впрочем, не таким, как это было около 2 недель назад, отметил Гетьман. Это означает, что ВСУ могут улучшать логистические движения для обеспечения своих военных в городе.

В самом городе ведут боевые действия непосредственно вагнеровцы. Из 45 тысяч их осталось 5. Остальные были уничтожены. Остались более подготовленные. Поскольку вперед они посылали зэков, а условная элита держались в тылу и управляла,

– сообщил военный эксперт.

Он подчеркнул, что это действительно подготовленные бойцы-наемники, проходившие службу не только в Украине, но и за рубежом.

"С ними тяжело вести боевые действия, потому что они знают, как себя вести", – добавил Гетьман.

А вот на севере и юге Бахмута сосредоточены вроде бы российсике десантные войска. "Вроде бы" военный эксперт объяснил тем, что это только на бумаге. На самом деле среди них много обычных мобилизованных, и они воюют хуже, чем вагнеровцы.

Алексей Гетьман об обстановке возле Бахмута: смотреть видео

Получили то, за что боролись

Уничтожить все и сравнить город с землей – такова была тактика россиян возле Бахмута. И кадры, которые мы видим из города, только подтверждают это. Но это не усложнит работу украинских сил, отметил Гетьман. Поскольку держать оборону в разрушенной местности сложнее – "на развалинах ничего не построишь".

"Россияне делали нам проблемы с обороной, разрушали города, это давало им возможность продвигаться, а нам отступать. Потому что держать оборону было сложно. Теперь палка двух концов – россиянам надо держать оборону там, где они все разрушили. Жаль, конечно, города. Мне лично больно за Попасную, где я провел некоторое время", – резюмировал военный эксперт.

Ситуация возле Бахмута: последние события