Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщили в ГСЧС, передает 24 Канал.
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Возле Балаклеи подорвались на мине спасатели
Днем 24 августа во время тушения лесного пожара на деоккупированной территории возле Балаклеи Изюмского района подорвалась пожарная автоцистерна.
Пострадали 2 спасателей, они госпитализированы в больницу,
– сообщили в ГСЧС.
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На мине подорвался пожарный автомобиль / Фото ГСЧС
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