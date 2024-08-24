Постраждалих госпіталізували. Про це повідомили в ДСНС, передає 24 Канал.
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Біля Балаклії підірвалися на міні рятувальники
Вдень 24 серпня під час гасіння лісової пожежі на деокупованій території біля Балаклії Ізюмського району підірвалася пожежна автоцистерна.
Постраждало 2 рятувальників, їх госпіталізовано до лікарні,
– зазначили в ДСНС.
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На міні підірвався пожежний автомобіль / Фото ДСНС
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Зверніть увагу! Понад 30% Харківщини було захоплено російськими загарбниками. Після деокупації цю територію вважають потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами.
Наразі вдалося очистити лише близько 3%. Як працюють сапери – читайте у матеріалі 24 Каналу.