Россияне концентрируют удары под Часовым Яром, – Генштаб

Оккупанты давят на Востоке Украины. Под атаками находится Часов Яр на Краматорском направлении.

Город защищают в том числе и подразделения ГУР. Они делятся эпичными видео уничтожения врага.

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Что происходит в Часовом Яре

В районе Новый, под Часовым Яром, противник с начала суток совершил уже пять штурмовых действий. Еще по одной атаке проводил на Клещеевку и Ивановское. В целом на Краматорском направлении наши защитники отражали семь атак оккупантов. Воздушным ударам подверглись Тарасовка и Дружба,

– сообщили в пять вечера.

А в сводке Генштаба по состоянию на семь вечера говорилось, что на Краматорском направлении количество штурмовых действий россиян возросло до восьми. Россияне продолжают усиливать давление на Часов Яр и его окрестности, констатировали в заметке.

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Какова ситуация на фронте

Общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток приблизилось к 80, указали в Генштабе. А зоной наиболее интенсивных боевых действий остается Покровское направление.

Россияне бьют УАБами по Харьковской области и по самому Харькову. В области продолжаются боевые действия. Впрочем, оккупанты платят высокую цену за попытку наступления – с начала суток 27 мая убито уже 137 захватчиков и уничтожено 18 единиц вооружений и военной техники.

"Уничтожен один танк оккупантов, по четыре единицы авто и спецтехники. Повреждены две боевые бронемашины, два автомобиля, четыре артиллерийские системы", – говорится в отчете.

В Институте изучения войны считают, что Кремль поставил оккупационным войскам две главные цели – захватить Часов Яр в Донецкой области и Волчанск на Харьковщине. Вероятно, захват Волчанска был бы первой фазой наступления в Харьковской области. Однако конечная цель врага пока не ясна.