Возле Харькова стоит российская дивизия 144, если пойдет на город – будет неприятно, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что у Харькова стоят российские силы. Советник главы Офиса Президента объяснил вероятность их нападения на город.

Соответствующее заявление Алексей Арестович сделал вечером 7 июля. Он также рассказал о возможных планах россии.

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Арестович объяснил ситуацию по Харькову

Алексей Арестович заявил, что те войска, которые двигались с Севера Харьковской области, притормозились. Ведь ВСУ изрядно ударили по ним. Но за спиной этих сил стоят другие.

На территории Белорусской области стоит 144 дивизии в полном составе. И прискакала одна из бригад береговой охраны. Насколько я помню, какого-нибудь из флотов,

– сказал Арестович.

Добавил, что это неприятная сила, и если она придет на Харьков, то будет проблема. Но, по мнению Арестовича, направление будет не харьковское.

"По замыслам, целям и задачам, которые они ставят – это не Харьков", – объяснил Арестович.

Добавил, что Россия может направить войска на усиление Славянска, Краматорска. Ведь российская армия стоит на Харьковском направлении, чтобы ВСУ не перебрасивали войска оттуда.

россияне не возьмут Харьков

Советник Андрея Ермака объяснил, что бросать эти российские силы в Харьков смысла нет, ведь они не возьмут город и не решат задачу.

Если бросят (российские войска на Харьков – 24 канал), то будут идиотами. Конечно, нашим там станет нелегко. Но, с другой стороны, не будет усиления Славянской и Изюмской группировки,

– добавил Арестович.

Заметил, хоть Харьков не возьмут, но могут обстреливать. В этом направлении работает ПВО. Однако оно не перехватывает артилейрисские снаряды.

Кратко о последних новостях из Харькова

Генеральный штаб ВСУ заявил, что россия заминировала дороги возле Шестакового Харьковской области. Это сделали для того чтобы ограничить движение украинского транспорта.

Кроме того, на 7 июля, на Харьковском направлении враг сосредоточил основные усилия на удержании занятых территорий. Только на отдельных участках линии столкновения пытается вести штурмовые действия.

К сожалению, 6 июля россия ударила ракетой в университет Харькова. Помещение разрушили дотла – корреспондентка из Харькова Анна Черненко сообщила, что это было прямое попадание. По словам ректора, снаряд оккупантов разрушил более 50% учебного заведения – фойе центрального корпуса, несколько крупных лекционных аудиторий, научную библиотеку и музей университета.

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