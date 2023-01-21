В России ярко пылают цистерны с топливом, которые должны были отправить оккупантам
В Иркутской области 21 января загорелся новый пожар. Мощно горят цистерны с топливом, бензовоз и 3 железнодорожных поезда.
Пожар возник в Ангарске, однако горит ярко – дым виднеется вплоть до окраин суда Иркутска. Российские телеграм-каналы пишут, что площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, сообщает 24 Канал.
Кстати говоря Гори-гори ясно: в Саратовской области России 5 часов подряд не могут погасить пожар
Раздаются взрывы
Очевидцы сообщали, что с места возгорания доносились взрывы. Предварительно, огонь из загоревшегося бензовоза перешел на цистерны поезда, стоявшего на территории проммассива.
Официальной информации о потерпевших нет. Вероятно, россияне по традиции скажут, мол, никто не пострадал.
Смотрите видео пожара:
Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что в цистернах было топливо, которое планировали отправить оккупационным войскам.
В России – ни дня без пожара
- В Москве горел трехуровневый буксир "Адлер". Сильное пламя было видно издалека.
- 11 января в столице России произошел также масштабный пожар. Местные жители рассказали, что в небо взвился огромный столб черного дыма. Шесть транспортных средств сгорели дотла.
- В Саратовской области 15 января загорелся рынок. Площадь пожара составляла 1500 квадратных метров, его не могли потушить как минимум 5 часов.
- В Оренбургской области горел палаточный лагерь для мобилизованных. Россияне выпрыгивали в одних носках, потому что вещи сгорели.