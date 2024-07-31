"Шахеды" пытались атаковать Киев: на подступах к столице работала ПВО

Российская армия в ночь на 31 июля атаковала Украину своими дронами-камикадзе типа "Шахед". Вражеские беспилотники также фиксировали в Киевской области.

Там по вражеским целям уже второй раз за несколько часов работала противовоздушная оборона. Российские дроны уничтожили еще до того, как они успели добраться до столицы.

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Что известно о работе ПВО в Киевской области

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко 31 июля в 00:13 сообщил, что в области, на подступах к Киеву, ведется боевая работа средств ПВО по вражеским БпЛА.

Находитесь в безопасности до отбоя тревоги!

– написал генерал.

О работе наших защитников неба рассказали и в Киевской областной военной администрации.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – отметили в КОВА.

Там также призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Стоит отметить, что воздушную тревогу в Киевской области объявили еще 30 июля в 22:56. Сначала там была угроза баллистики, а впоследствии враг пустил туда свои "Шахеды".

Поздно вечером 30 июля в области также раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона. Об этом сообщал, как Сергей Попко, так и городской голова Киева Виталий Кличко.