Глава оборонного ведомства Молдовы рассказал о строительстве военной базы возле столицы страны (Кишинева). По словам Анатолия Носатого, она поможет обеспечить подготовку национальной армии.

Во вторник, 11 апреля, глава МО Молдовы Носатый констатировал, что будущий военный объект потребуется для подготовки личного состава национальной армии. Также он сказал, сколько будет продолжаться строительство.

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Детали проекта

Как отметил политик, строительство новой военной базы будет продолжаться от трех до пяти лет. Вместе с тем, средства на реализацию проекта уже выделили из госбюджета.

Речь идет о создании с нуля инфраструктуры, которая позволила бы разместить воинскую часть в соответствии с современными стандартами. Мы хотим, чтобы у желающих работать в Национальной армии были достойные условия для работы с современными аудиториями, спортзалами, симуляторами. Желаем хороших условий для размещения техники, которую скоро получим,

– подчеркнул министр.

В то же время он акцентировал внимание на том, что приоритетом для Молдовы является создание корпуса для сержантов-солдатов, которые проходят службу по контракту. Собственно, ему очень "хотелось бы, чтобы молодым людям, которые приходят на службу, было где жить после активной дневной или ночной смены".

Россия не хочет отцепиться от Молдовы

Вспомним к этой теме анализ ситуации в Молдове украинского блоггера, военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

Собственно, он отметил, что Россия время от времени вспоминает о якобы "своих правах на Молдову" и пытается "защищать россиян" в этой стране, хотя, очевидно, намерена лишь усилить свое влияние на это независимое государство.

По словам аналитика, нынешняя президент Молдовы Мая Санду пытается проводить антироссийскую политику. Єто, как ни странно, не нравится Кремлю.

Как пишут молдавские медиа, в 2023 году из государственного бюджета их страны на сферу обороны было выделено 1,7 миллиарда леев (3,2 миллиарда гривен), что составляет 0,55% ВВП страны. Важно, что эта сумма на 650 миллионов леев больше, чем в 2022 году.