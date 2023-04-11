У вівторок, 11 квітня, глава МО Молдови Носатий констатував, що майбутній військовий об'єкт буде потрібен для підготовки особового складу національної армії. Також він сказав, скільки триватиме будівництво.

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Деталі проєкту

Як зазначив політик, зведення нової військової бази триватиме від трьох до п'яти років. Разом з тим кошти на реалізацію проєкту уже виділили із держбюджету.

Йдеться про створення з нуля інфраструктури, яка б дозволила розмістити військову частину відповідно до сучасних стандартів. Ми хочемо, щоб в охочих працювати в Національній армії були гідні умови для роботи із сучасними аудиторіями, спортзалами, із симуляторами. Бажаємо хороших умов для розміщення техніки, яку скоро отримаємо,

– наголосив міністр.

Водночас він заакцентував на тому, що пріоритетом для Молдови є створення корпусу для сержантів-солдатів, які проходять службу за контрактом. Власне, йому дуже "хотілося б, аби молоді люди, які приходять на службу, мали де жити після активної денної чи нічної зміни".

Зверніть увагу! Як пишуть молдовські медіа, у 2023 році з державного бюджету їхньої країни на сферу оборони було виділено 1,7 мільярда леїв (3,2 мільярда гривень), що становить 0,55% від ВВП країни. Важливо, що ця сума на 650 мільйонів леїв більша, ніж у 2022 році.

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