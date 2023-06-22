Даже тряслись дома: у берегов Крыма произошло ощутимое землетрясение

У берегов оккупированного Крыма утром 22 июня произошло землетрясение. Подземные толчки были так сильны, что их почувствовали жители полуострова.

Украинский Главный центр специального контроля подтвердил информацию о землетрясение в Крыму. Землетрясение из района Крыма было зарегистрировано техническими средствами обнаружения Главного центра специального контроля.

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Землетрясение было на глубине 10 километров

Источник землетрясения находился в северной части Черного моря, 50 километров к югу от побережья полуострова Крым, на глубине 10 километров. Магнитуда – 4,8.

Главный центр специального контроля сообщил, что землетрясение не несет угрозы населению Украины.

"Последнее подобное землетрясение из района Крыма было 27 февраля 2023 года, магнитудой 4,0", – говорится в сообщении.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр тоже информирует о землетрясении, но пишет о магнитуде 4,7. В сообщении говорится, что землетрясение произошло в 59 километрах к югу от Севастополя.

По данным центра, землетрясение было в 05:42 на глубине 10 километров.

В оккупированном Крыму паника из-за землетрясения

Подземные толчки повлекли за собой немалую панику в оккупированном Крыму. Жители захваченного Россией Крыма жалуются, что проснулись в 5:30 утра от трясшейся кровати.

Также людей испугало то, что тряслись дома и двигалась мебель, в том числе шкафы и люстры. Жители оккупированного Крыма не понимают, это была работа так называемой российской ПВО, или все же землетрясение.

В сети пишут, что землетрясение почувствовали в Симферополе, Севастополе, Евпатории и южном побережье Крыма.