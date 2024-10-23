"Стратегически важный участок": ВСУ освободили территорию в районе Липцов на Харьковщине

На прошлой неделе на Харьковщине завершилась многомесячная фаза операции, в ходе которой украинским военным удалось освободить территории в районе Липцов.

Об этом сообщил представитель пресс-службы 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев в эфире "Эспрессо".

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Он отметил, что Липцы – это стратегически важный участок, ведь когда бригада "Хартия" зашла на Харьковщину в мае этого года, враг уже наступал в окрестностях поселка. Тогда врага удалось выбить.

"Собственно, все эти месяцы мы продолжаем отталкивать их вместе с дружественными подразделениями дальше на север, к границе. На прошлой неделе завершилась очередная фаза большой операции, которая длилась несколько месяцев. Силам обороны удалось освободить еще один участок перед Липцами", – отметил Дегтярев.

ВСУ перехватывают инициативу

По его словам, на севере Харьковской области нашим военным удается перехватывать инициативу и по чуть-чуть освобождать территории.

При этом Дегтярев добавил, что специфика действий зависит от местности: Липцы окружены полями, там только кое-где есть лесные массивы, лесопосадки и лесополосы. Поэтому в том районе основные бои ведут именно за такие лесные массивы, ведь зона обороны на открытой местности не имеет смысла.

К слову, 16 октября ГУР сообщило, что их подразделения осуществили успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.