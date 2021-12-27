Возле острова Крит произошло сильное землетрясение

На южных островах Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. О значительных разрушениях или жертвах пока не сообщают.

Детали землетрясения на греческих островах

Толчки произошли к востоку от острова Крит и на глубине 9 километров. Об этом сообщил Институт геодинамики в Афинах

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Толчки ощутили на островах:

Крит,

Карпатос,

Касос,

Родос,

Санторини.

Несвязанный толчок магнитудой 4 произошел также в горах к западу от Афин, в 27 километрах к северо-востоку от города Коринф. Глубина подземных толчков составила 16,7 километра.

В Греции произошло сильное землетрясение / Карта института геодинамики

Заметим, толчки такой силы не редкость в Греции. Ведь страна расположена недалеко от столкновения африканской и Евразийской тектонических плит.

Последние землетрясения в мире

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