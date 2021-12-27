Возле острова Крит произошло сильное землетрясение
27 декабря 2021 , 12:15Читати новину українською
Источник:Ekathimerini
На южных островах Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. О значительных разрушениях или жертвах пока не сообщают.
Детали землетрясения на греческих островах
Толчки произошли к востоку от острова Крит и на глубине 9 километров. Об этом сообщил Институт геодинамики в Афинах
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Толчки ощутили на островах:
- Крит,
- Карпатос,
- Касос,
- Родос,
- Санторини.
Несвязанный толчок магнитудой 4 произошел также в горах к западу от Афин, в 27 километрах к северо-востоку от города Коринф. Глубина подземных толчков составила 16,7 километра.
В Греции произошло сильное землетрясение / Карта института геодинамики
Заметим, толчки такой силы не редкость в Греции. Ведь страна расположена недалеко от столкновения африканской и Евразийской тектонических плит.Обратите внимание! Последний раз возле греческих островов произошло землетрясение утром 30 ноября. Его магнитуда составила 5,1. Больше всего толчки ощутили жители Самоса и Хиоса.
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