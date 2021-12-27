Деталі землетрусу на грецьких островах

Поштовхи сталися на схід від острова Крит і на глибині 9 кілометрів. Про це повідомив Інститут геодинаміки в Афінах

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Поштовхи відчули на островах:

  • Крит,
  • Карпатос,
  • Касос,
  • Родос,
  • Санторіні.

Незв'язаний поштовх магнітудою 4 стався також в горах на захід від Афін, у 27 кілометрах на північний схід від міста Коринф. Глибина підземних поштовхів склала 16,7 кілометра.

У Греції трапився сильний землетрус
У Греції трапився сильний землетрус / Карта Інституту геодинаміки

Зауважимо, поштовхи такої сили не рідкість в Греції. Адже країна розташована недалеко від зіткнення африканської та Євразійської тектонічних плит.

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