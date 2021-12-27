Деталі землетрусу на грецьких островах
Поштовхи сталися на схід від острова Крит і на глибині 9 кілометрів. Про це повідомив Інститут геодинаміки в Афінах
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Поштовхи відчули на островах:
- Крит,
- Карпатос,
- Касос,
- Родос,
- Санторіні.
Незв'язаний поштовх магнітудою 4 стався також в горах на захід від Афін, у 27 кілометрах на північний схід від міста Коринф. Глибина підземних поштовхів склала 16,7 кілометра.
У Греції трапився сильний землетрус / Карта Інституту геодинаміки
Зауважимо, поштовхи такої сили не рідкість в Греції. Адже країна розташована недалеко від зіткнення африканської та Євразійської тектонічних плит.
Останні землетруси у світі
- 22 грудня біля міста Надвірна Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 2,6. Поштовхи були на глибині 4 кілометрів. Люди їх практично не відчули.
- 18 грудня землетрус трапився в італійському Бергамо. Його поштовхи відчули навіть у Мілані. Там налякані люди повибігали зі своїх будинків. На щастя, повідомлень про постраждалих не було.
- 28 листопада потужний землетрус пронісся на півночі Перу. Підземні поштовхи спричинили чимало руйнувань. В Амазонці стихія пошкодила будинки та завалила дороги. Пошкоджень зазнала частина церкви ХVІ століття в районі Ла-Халка.