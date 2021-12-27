Деталі землетрусу на грецьких островах

Поштовхи сталися на схід від острова Крит і на глибині 9 кілометрів. Про це повідомив Інститут геодинаміки в Афінах

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Поштовхи відчули на островах:

Крит,

Карпатос,

Касос,

Родос,

Санторіні.

Незв'язаний поштовх магнітудою 4 стався також в горах на захід від Афін, у 27 кілометрах на північний схід від міста Коринф. Глибина підземних поштовхів склала 16,7 кілометра.



У Греції трапився сильний землетрус / Карта Інституту геодинаміки

Зауважимо, поштовхи такої сили не рідкість в Греції. Адже країна розташована недалеко від зіткнення африканської та Євразійської тектонічних плит.

Зверніть увагу! Востаннє біля грецьких островів трапився землетрус зранку 30 листопада. Його магнітуда становила 5,1. Найбільше поштовхи відчули мешканці Самоса та Хіоса.

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