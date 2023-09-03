Детонировало несколько часов: Федоров рассказал о "хлопке" возле Полог
Россиянам во временно оккупированном селе Конские Раздоры, что возле Полог, было очень "жарко". 2 сентября там был громкий "хлопок".
О нем 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Было поражено одно из мест скопления врагов, где они питались.
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"Хлопок" возле Полог
По информации Федорова, местный житель обустроил в бывшем детском саду двойной бизнес. В одном зале он кормил российских офицеров, а помещение складов отдал оккупантам для хранения там боеприпасов.
Враг так организовывает свой быт, что там, где ест, там и хранит склады с боеприпасами. Это хорошо, потому что одним выстрелом или одним "хлопком" можно ликвидировать и склады с боеприпасами, и предателей-коллаборантов, и врагов,
– сказал мэр Мелитополя.
Иван Федоров о "хлопке" в Конских Раздорах: смотреть видео
В результате "хлопка" детонация боеприпасов происходила несколько часов. Пламя перекинулось на два "Камаза" россиян и технику коллаборантов. Подобное происходит почти по всей временно оккупированной территории Запорожской области.
"Если говорим о временно оккупированном Бердянске, Мелитополе, то это сплошные военные базы. Сегодня трудно найти какую-нибудь производственную базу или помещение, где бы ни было вражеской техники или группировки. Поэтому любой "хлопок" случается только там, где концентрируются вражеские войска", – добавил Федоров.
Ситуация в Запорожской области: последние новости
- Украинские военные не прекращают тяжелую борьбу с российскими оккупантами и продвигаются на Юге. Но значительно усложняют это минные поля, которые враги оставили за собой, и линии обороны.
- Украинские Силы обороны могли подойти уже ко второй линии обороны россиян. Дальше может начаться битва за Токмак.
- Россия начала "досрочное голосование" на временно оккупированных территориях, в том числе в Запорожской области. Вместе с представителем так называемого избирательного штаба к местным приходят и вооруженные представители "народного ополчения".