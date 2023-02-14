Нидерландские F-35 перехватили три российских военных самолета возле Польши

Три российских военных самолета были замечены в воздушном пространстве Польши. Их обнаружили нидерландские истребители F-35.

Это произошло в ночь на 14 февраля. Об этом сообщили в министерстве обороны Нидерландов.

Обратите внимание Российская ракета снова залетела в воздушное пространство Молдовы

Возле Польши заметили российские военные самолеты

Вражеские самолеты заметили, когда они приближались к польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда.

После этого стало известно, что это российские самолеты – Ил-20М Кут-А, сопровождавшие два фланговых Су-27.

В результате нидерландские F-35 сопровождали группу самолетов на расстоянии и передали сопровождение партнерам из НАТО.

Российские ракеты пересекают границы