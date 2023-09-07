На Харьковщине подорвался автомобиль: известно количество погибших и раненых

В Харьковской области машина наехала на взрывоопасный предмет. Его оставили российские захватчики.

В Харьковской области автомобиль наехал на российскую мину. Инцидент произошел 7 сентября вблизи села Мосьпаново Чугуевского района.

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Что известно о трагедии

В машине находились два человека. После того как автомобиль подорвался, их обоих госпитализировали. К сожалению, водитель скончался в больнице. Ему было 25 лет. 21-летняя пассажирка выжила, однако получила ранения. Эта женщина сейчас находится в тяжелом состоянии.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины),

– говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Его проводит Чугуевское РУП ГУНП в Харьковской области. Харьковская областная прокуратура поделилась кадрами с места трагедии. Как можно увидеть, часть машины просто разорвало.

На месте взрыва образовалась небольшая воронка / Фото Харьковской областной прокуратуры

Так выглядит автомобиль после взрыва / Фото Харьковской областной прокуратуры

Похожий случай произошел на Черниговщине

В конце августа в Черниговской области легковушка тоже подорвалась на вражеской мине. За рулем гражданского автомобиля сидел патрульный. Также в машине находилась его жена и двое детей. К сожалению, мужчина и женщина погибли на месте. Их дети выжили, их госпитализировали.

Известно, что транспорт взорвался при движении по лесной дороге. После взрыва автомобиль загорелся.