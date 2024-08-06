Оккупанты продвинулись вплотную к Торецку, продолжается эвакуация населения, – МВА

Российские оккупанты находятся возле Торецка Донецкой области. В самом городе ситуация остается очень напряженной.

Глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик рассказал в эфире телемарафона, что из громады эвакуировали более 3 700 жителей. Сейчас детей в Торецкой общине не осталось, пишет 24 Канал.

Смотрите также Фиксируют 124 столкновения, враг больше всего давит возле Покровска: карта боевых действий за 5 августа

Как происходит эвакуация из Торецка

Василий Чинчик рассказал, что по состоянию на 5 августа российские оккупанты продвигаются к административным границам города Торецка.

Но в город он (враг – 24 Канал) не зашел и находится вблизи непосредственно административных границ самого города,

– заявил глава Торецкой городской военной администрации.

По его словам, эвакуацию людей из громады начали 24 июня, когда активизировались боевые действия.

"Всех детей уже вывезли. В самом Торецке осталось около 3 тысяч человек, в основном это пожилые люди", – уточнил чиновник.

В Торецкой МВА показали эвакуацию местного населения

Василий Чинчик рассказал, что на территории громады есть люди, которые отказываются эвакуироваться и рассчитывают на то, что ситуация в городе стабилизируется и его не захватит российская армия.

Однако чиновник уточнил, что еще в начале полномасштабного вторжения Россия уничтожила в Торецке линии централизованного водоснабжения. Кроме того, в городе нет газа, в течение последних месяцев – света.

Все люди, которые остались на территории громады, вынуждены выживать в подвальных помещениях,

– уточнил чиновник.

По его словам, на территории общины работают амбулатории и больницы, которые предоставляют людям медицинскую помощь и лекарства. В частности, инсулинозависимым и больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Какова ситуация в Торецке