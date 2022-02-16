Возле украинских границ ничего неожиданного не произошло, – министр обороны

По состоянию на утро 16 февраля ситуация на границах Украины остается стабильной. Украинская разведка не видит ничего неожиданного.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников во время марафона ко Дню единения, сообщает 24 канал.

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Резников подчеркнул, что украинская разведка сохраняет бдительность и видит все.

Мы на постоянной связи с партнерами, наши данные совпадают и наша страна готова к любым сценариям. Сегодня утром, как и каждый день, я получил очередную сводку с цифрами и фактами, и они полностью соответствуют нашим прогнозам, и не содержат ничего неожиданного,

– сообщил глава Минобороны.

Он напомнил, что основа обороны страны – это вооруженные силы Украины. В 2021 году их численность составляла 250 тысяч человек, а с 1 января 2022 года это количество выросло еще на 11 тысяч человек. Министр также подчеркнул, что высшее военное руководство ВСУ не только опытные военные, но и герои, которые знают на практике, что такое война.

"Хочу, чтобы все понимали: командование нашей армии составляют боевые генералы, усваивающие военную науку не только по книгам, а непосредственно на фронте, прекрасно знающие, кто наш враг и как его остановить", – отметил Резников.

Владимир Зеленский 14 февраля подписал указ о назначении в Украине 16 февраля Днем единения. Среди прочего в указе предусматривается с 1 марта 2022 года повышение денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на 30%.

Добавим, что 15 февраля Россия сообщила о завершении ряда военных учений. Однако о полном завершении мер еще не говорится. Информацию об отводе российских войск подтвердил и Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Однако глава Кремля заявил, что больше обсуждать "нечего".

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