Герои умирают, когда их вспоминают в последний раз, — невеста "Да Винчи" о памяти защитников

Невеста павшего защитника Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло мечтает о Национальном Пантеоне Героев Украины в центре столицы. Она отмечает, самое страшное, когда государство забывает своих героев.

Пантеон будет местом почитания и вечной памяти величайших личностей, кровью, потом и собственными жизнями обретавших Независимость. Об этом Алина Михайлова рассказала в авторской колонке.

К теме Пантеону Героев – быть: Зеленский поддержал петицию возлюбленной "Да Винчи"

Герои умирают дважды

Возле Пантеона каждый год в честь Дня Героев президенты будут публично преклонять колени перед павшими. Прогуливаясь по свободной столице, киевляне и гости столицы будут проходить по этому месту силы и духа. Михайлова объяснила, что здесь говорится об уважении и справедливости, которой никогда не будет достаточно.

Герои, к сожалению, умирают. Более того: они умирают дважды: один раз – физически, от меча, пули или артиллерийского обломка; второй – навсегда, когда в последний раз произносят их имя,

– подчеркнула девушка.

Она добавила, что украинские Герои заслуживают вечной жизни, чтобы их имена произносили в книгах, в фильмах, в школах, в местах памяти.

Что известно об Алине Михайловой