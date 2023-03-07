Британские разведчики рассказали, что мешает России захватить Бахмут

Ситуация на Бахмутском направлении уже более полугода остается очень сложной, но украинские защитники держат оборону и отступать не собираются. В то же время, вполне вероятно, что отрытая конфронтация между Кремлем и Пригожиным, вожаком вагнеровцев, мешает оккупантам продвигаться на этом участке фронта.

Стоит сказать, что именно наемники ПВК "Вагнера" Евгения Пригожина являются той силой врага, которая пытается взять Бахмут в течение этих месяцев. Однако вряд ли, конечно, захватчикам удастся это сделать, ведь отношения между Пригожиным и руководящим Минобороны России Шойгу крайне напряжены. Подробно об этом рассказали в оборонном ведомстве Великобритании.

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Раскол в руководстве России все более заметен

Как отметили в Лондоне, битва за Бахмут тяжелая как для российских оккупантов, так и для воинов Вооруженных Сил. Однако все же на днях нашим защитникам удалось стабилизировать периметр обороны после атак путинских воинов на северную часть города.

Вместе с тем дела у противника не так хороши, как заявляет кремлевская пропаганда. Масла в огонь подливают, как ни странно, раскол в силах, пытающихся руководить "специальной военной операцией".

Публичные разногласия между батальоном "Вагнера" и Министерством обороны России по распределению боеприпасов подчеркивают трудности в поддержании высокого уровня личного состава и боеприпасов, необходимых для продвижения с их текущей тактикой,

– говорится в отчете МО Британии.

Кроме того, там отметили, что, вероятно, 2 марта россияне разрушили подконтрольный ВСУ мост, что был единственным асфальтированным путем в Бахмут. Собственно, грязь, очевидно, изрядно мешает нашим защитникам.

Пригожин скоро останется без вагнеровцев благодаря ВСУ