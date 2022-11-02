Блэкаут Украины, чтобы прорвать новый фронт: Свитан объяснил, насколько велика опасность

Россия хочет уничтожить критическую инфраструктуру Украины, чтобы оставить нас без электричества, связи и отопления. Звучат предположения, что оккупанты хотят организовать блэкаут, чтобы воспользоваться этим временем для прорыва нового фронта.

Россияне не имеют сил для нового фронта

Однако пока такие опасения бессодержательны. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Он пояснил, что у россиян сейчас не хватает войск для того, чтобы закрыть уже имеющийся фронт. Для того чтобы удержать имеющиеся более 1000 километров фронта, который к тому же почти весь "горячий", России нужно около миллиона людей, которых у нее нет. Поэтому для того, чтобы организовать новый фронт в каком-то другом месте, у оккупантов не хватит ни сил, ни средств.

По словам Свитана, единственное место, где сейчас более или менее готовятся к выполнению боевых задач – это запад Беларуси, а именно Брестская область, район и украинской западной границы. Туда перебрасывают российские войска, в основном новых мобилизованных, которые располагаются там и выполняют определенные задачи по боевой подготовке, но не больше.

То есть какой-то глубокой проработки и создания более-менее толковой и мощной группировки для прорыва нашей границы на каком-то фронте пока нет,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что россияне, конечно, могут усилиться. Но если они примут такое решение и попытаются через несколько недель усилить какую-то линию фронта, то украинская сторона успеет отреагировать, ведь наша разведка работает.

"Главное управление разведки Министерства обороны знает практически все. Еще, наверное, и то, чего не знает противник о себе самом", – заметил Свитан.

Прорыв не может быть связан с блэкаутом

Следовательно, пока такой проблемы, как прорыв нового фронта россиянами, просто не существует, но этот вопрос будет отслеживаться. Впрочем, даже если бы такие проблемы существовали, они не были бы связаны с отключением света или связи.

Как подчеркнул Свитан, у армии есть своя связь, есть определенные защищенные линии, которые не зависят от состояния энергосистемы всей страны, поэтому армия автономна. Поэтому "пугалки" о том, что произойдет новое наступление на фоне полного блэкаута в Украине – это, скорее всего, информационно-психологические спецоперации со стороны нашего врага, но реальной почвы у них нет.

Полный стрим с Романом Свитаном: смотрите видео

Грозит ли Украине тотальный блэкаут

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что общий уровень повреждений энергетической инфраструктуры Украины достигает 35–45%. Впрочем, хоть повреждения и значительные, блэкаут нам не грозит , ведь в английской системе событий это означает полное исключение энергосистемы, когда она становится неуправляемой.

В то же время энергосистема Украины абсолютно управляема, а наши энергетики имеют не только "план B" и "план C", но и "план K", рассчитанный на чрезвычайный случай.