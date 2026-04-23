Есть информация о массированных атаках, мэр Ивано-Франковска призвал реагировать на тревоги

Российские войска, вероятно, в ближайшие дни могут массированно атаковать Украину. Подготовку врага к обстрелам фиксируют мониторы.

Об этом отмечает также мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который проинформировал о потенциальной опасности в своем телеграмм-канале.

Что известно об угрозе обстрела?

Вражеские войска в течение суток передислоцировали борта стратегической авиации в пределах восточных, центральных и западных регионов. Вероятной целью таких действий может быть снаряжение бомбардировщиков Ту-95 крылатыми ракетами.

Мониторинговый телеграм-канал "еРадар" фиксировал активность сразу трех бортов Ту-95МС, которые переместились с Дальнего Востока на аэродромы "Оленья" и "Энгельс". Там писали о возможном ракетном ударе в течение ближайших 48 часов.

На фоне этого Руслан Марцинкив призвал украинцев быть особенно внимательными к тревогам.

Реагируем на тревоги. Есть информация, что в ближайшие дни могут быть массированные атаки. Враг к этому готовится,

– написал городской голова Ивано-Франковска.

К тому же об угрозе вражеского удара написал также и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Напомним, что предыдущая массированная атака состоялась 16 апреля. Тогда оккупанты ударили по нескольким городам, в частности Харькову, Киеву, Днепру и Одессе, используя различные типы вооружения в течение суток. По словам Андрея Ткачука, враг пытается поразить как можно больше целей различными методами.

