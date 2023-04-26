Возможен ли обмен пленными в формате "всех на всех": в ГУР ответили на вопросы

Украина работает над обменом пленными с Россией в формате "всех на всех". На каком этапе договоренность - читайте дальше.

Представитель пресс-службы ГУР Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона ответил на вопрос, возможен ли пленными в формате "всех на всех". Об этом пишет 24 Канал.

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Обмен пленными в формате "всех на всех"

Это не просто мечта – это конкретная задача,

– заявил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что эта задача обязательно будет выполнена, и для этого предпринимаются реальные шаги.

Также он отметил, что есть некоторые новости по этому вопросу, однако по понятным причинам он не может поделиться этой информацией.

Представитель ГУР отметил, что Украина вернула 91 украинца из Судана. Также Украина помогла эвакуировать более 50 граждан других стран. В частности, 29 граждан Грузии.

Очередной обмен пленными

Напомним, что из российского плена домой 26 апреля вернулись еще 44 украинца. Среди них – 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров.

Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди, которые защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы освободили двух гражданских, – отметил Андрей Ермак.

Буданов рассказал о беспрецедентном обмене

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов недавно в интервью заявил, что наше государство приближается к обмену пленными с Россией – в формате "всех на всех".

Он также подчеркнул, что обмены пленными между Украиной и Россией беспрецедентны, поскольку продолжаются во время боевых действий.

"Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не вел. Все обмены идут после завершения боевых действий и никак не во время", – уточнил он.