Возможен ли перелом в войне: в ВСУ сделали обнадеживающее заявление

Александр Сырский прокомментировал ситуацию на фронте. В частности, ответил на вопрос, возможен ли перелом в войне.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил, что на Востоке продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты постоянно атакуют на нескольких направлениях. Украинские герои – в активной обороне.

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Сырский подчеркнул, что это означает, что ВСУ не просто находятся в обороне, а постоянно контратакуют. В некоторых направлениях герои переходят в наступление. Все планы врага – разрушают.

Также Сырский ответил, есть ли шанс, что в войне наступит переломный момент в пользу Украины.

Я думаю, что шансы есть всегда. Их нужно только найти и использовать,

– подчеркнул он.

Зимнее наступление оккупантов проваливается

Кроме того, Сырский отметил, что зимнее наступление оккупантов проваливается. Враг не может реализовать свои планы. Оккупанты неоднократно определяли какие-то сроки захвата тех или иных населенных пунктов. Однако захватчики каждый раз проваливают все свои "дедлайны". Врагу наносят колоссальные потери в живой силе. "Пакетизировать" удалось уже 368 460 российских оккупантов.

Однако у врага до сих пор есть ресурсы, чтобы наступать на ряде направлений. В частности, Сырский объявил, что враг готовится возобновить наступательные действия на Сиверском направлении.