В России приближается ситуация 1917 года, когда военные убивали командиров, – Яковенко

В России растет все большее недовольство политикой Путина, в том числе среди военных. Даже по российскому телевидению начинают говорить о том, что Кремль проигрывает войну в Украине.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. По его словам, у многих россиян открываются глаза на то, что происходит на фронте в Украине.

Обратите внимание В Кремле пытаются показать хоть какие-то успехи в войне: как это грозит Украине – анализ ISW

В частности, этому способствует потеря россиянами Херсона. Правда, российские "ура-патриоты" даже этому находят оправдание. Мол, Россия вернет Херсон назад, для этого только нужно мобилизовать больше людей.

Однако люди, с невыжженными у себя остатками мозга, сомневаются в способностях российской мобилизации. Ведь с мобилизацией в России ничего не выходит,

– отметил оппозиционер.

"В России близится ситуация 1917 года"

Политик добавил, что внутри российской армии нарастает напряжение, выливающееся в конфликты. В частности, мобилизованные даже поднимают руку на своих командиров.

В России приближается ситуация 1917 года, когда российские военные вылезли из окопов, повалили линию фронта и начали вешать, расстреливать и убивать командиров. А матросы выбрасывали офицеров за борт. В российской истории это называется словом "смута",

– подчеркнул Яковенко.

Оппозиционер добавил, что подобные процессы уже неоднократно происходили в истории России и были двигателем революций. По его словам, в ходе таких бунтов центральные власти теряют поддержку прежде всего армии.

"А дальше начнутся элементы гражданской войны, самозванство и постепенный, но очень быстрый развал России", – сказал политик.

Роль ВСУ в вероятном развале России

По его словам, сложно сказать, когда именно произойдет падение российской власти. Однако то, что это произойдет остается фактом. Причем, определенную роль в развале России сыграют украинские военные.

Украинская армия сейчас приближает этот момент. По сути самый главный субъект на действующей мировой исторической сцене – это Вооруженные Силы Украины, – отметил Яковенко.

Стрим Екатерины Соляр и Игоря Яковенко: смотрите полное видео

Проблемы в российской армии: коротко